В испанской провинции Альбасете 50 тысяч литров вина вылились на заводе-винодельне Vitivinos. Об этом сообщило Radio Albacete.

Инцидент произошел в небольшом поселке Вильямалеа. В одной из огромных бочек произошло механическое повреждение, из нее начало выливаться вино. Сотрудники предприятия не смогли спасти продукцию и лишь снимали на телефоны, как вино выливается на землю.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Отмечается, что этот год стал особо тяжелым для местных виноделов: помимо эпидемии коронавируса, из-за которого в Вильямалеа был на некоторое время вновь введен карантин, пришлось из-за жары раньше времени начать сбор винограда. А неделю назад из-за проливных дождей сбор пришлось на несколько дней прервать.

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