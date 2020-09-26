Достоверных данных о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу пока нет, сообщил в разговоре с РБК профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Так Альштейн прокомментировал слова директора новосибирского центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к заболеванию может сформироваться при определенных особенностях иммунной системы, если человек переболел коронавирусом в тяжелой форме.

«Потребуется время для изучения этого вопроса. Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно легкие заболевания», — отметил Альтштейн.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также сказал, что пока ответить на вопрос о пожизненном иммунитете ученые не могут, вопрос еще будет тщательно изучаться.

«Но в данном случае производитель вакцины выступает как лицо заинтересованное: если все переболеют коронавирусом в легкой форме, то и вакцина не понадобится», — отметил Покровский.

По его словам, помимо антител, у организма есть и другие факторы защиты от вирусов. «Так, в легких существует естественная защита от вируса — например, клетки, которые выделяют слизь и потом отхаркиваются вместе с вирусом», — пояснил он. Покровский допустил, что у переболевших коронавирусом в легкой форме может быть мало антител, но другие факторы будут сильными. «Этим объясняется то, что люди старшего поколения переносят инфекцию хуже — вирус пробивает естественную защиту организма, которая есть у детей и у молодых людей», — указал вирусолог.

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