Исполняющий обязанности министра здравоохранения БеларусиДмитрий Пиневич назвал протесты причиной роста заболеваемости коронавирусом в республике. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

«Если говорить о причинах [роста заболеваемости], они лежат на поверхности. Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины», — заявил Пиневич.

Он также добавил, что эта ситуация его настораживает и вселяет «если не тревогу, то мобилизацию».

В Беларуси второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко,

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