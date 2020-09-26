Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело об убийстве в отношении гражданина Азербайджана. Об этом информагентству «РИА Дагестан» сообщили в следственном управлении СКР по республике.

«По версии следствия, 25 сентября 2020 года в городе Хасавюрте подозреваемый, находясь в съемной квартире, в ходе возникшего конфликта со своим 59-летним отцом, нанес ему множество ударов руками в жизненно важные части тела, а также используя неустановленный предмет, задушил его», — говорится сообщении ведомства.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ.

Minval.az