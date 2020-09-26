Задержанный в Париже за нападение на людей близ здания, где раньше размещалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, признал террористический замысел своей атаки, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.

В сообщении на сайте канала отмечается, что 18-летний Али Х., являющийся выходцем из Пакистана, мотивировал свои действия повторной публикацией в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. Другие СМИ сообщали, что Али Х. не знал о переезде редакции сатирического издания и считал, что нападает на сотрудников Charlie Hebdo.

Нападение произошло 25 сентября. Мишенями стали люди, стоявшие возле бывшей редакции. Нападавший, по данным СМИ, 18-летний выходец из Пакистана, был вооружен мачете. Как сообщили в полиции, пострадали два человека, сотрудники телеканала Premières Ligne.

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