В центре Лондона во время акции протеста против коронавирусных ограничений произошли столкновения с полицией, передает телеканал BBC News.

Полицейские пустили в ход дубинки после того, как протестующие начали бросать в них бутылки. Пострадали как минимум трое участников протеста и четверо офицеров. Нескольких активистов задержали.

Между тем «Интерфакс» сообщает, что полиция прервала акцию через три часа после начала выступлений перед собравшимися, так как участники не соблюдали социальную дистанцию и другие правила в условиях распространения коронавируса.

Minval.az