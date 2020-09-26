Как минимум семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас-эль-Айн. Об этом сообщило государственное агентство SANA.

«Семь человек погибли, в том числе два ребенка, и 11 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке», – говорится в сообщении.

Указано, что взрыв произошел возле свалки для металлолома в районе Аль-Сина.

Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции Хасеке находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских формирований.

Minval.az