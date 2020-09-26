Жертвой крушения самолета Ан-26 под Харьковом стал сын украинского депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Олабина. Об этом сообщается на сайте политсилы.

На борту упавшего ранее самолета находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сын депутата являлся курсантом данного училища.

«Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин», — заявляется на сайте.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

Minval.az