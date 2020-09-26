«В Азербайджане сформировалась однозначная позиция – наши земли должны быть освобождены от оккупации. Сегодня Азербайджан делает свой выбор. Мы освободим наши земли от оккупации военным путем. В результате, существование Армении, как государства, также окажется под вопросом».

Об этом заявил помощник президента по военным вопросам, генерал-полковник Магеррам Алиев.

По его словам, Баку в максимальной степени старался для решения конфликта мирным путем, однако нынешняя «пашинянская власть» Армении привела к приостановлению переговорного процесса.

«С этой точки зрения, если завтра страна-оккупант окажется в положении, которое приведет к тяжелым последствиям, то ответственность за это будет нести военно-политическое руководство этой страны. Поэтому мы надеемся, что международное право будет работать и в отношении Азербайджана, и резолюции ООН послужат решению Нагорно-Карабахского конфликта точно так же, как они немедленно приводятся в рабочее состояние в связи с проблемами, возникающими в других странах», ­- сказал он в интервью агентству «Тренд».

Касаясь стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, Алиев отметил, что «две страны уже соединились в единый кулак и никто не сможет разрушить это единство».

«Политический, экономический строй мира уже меняется, в частности, на Кавказе, в регионах Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и др., появились новые влиятельные центры. Одним из таких является официальная Анкара. И то, что в данном контексте Баку разделяет позиции Анкары, несомненно, очень серьезно беспокоит наших недоброжелателей. Состоялись двусторонние, крупномасштабные, очень близкие к боевым условиям военные учения вооруженных сил Турции и Азербайджана. Эти учения прошли в Баку и других районах и городах, а также в Нахчыване. Это доказывает, что вышеотмеченная реальность действительно потрясает врага и ряд зарубежных кругов, покровительствующих врагу, уже сейчас чувствуют горечь предстоящего поражения. Безусловно, мы анализируем эту реальность как с военной, так и других точек зрения, и на основе азербайджано-турецкого братства всегда готовы дать достойный, жесткий, решительный, наносящий поражение ответ любой угрозе», — рассказал помощник президента.

Minval.az