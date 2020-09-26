Космонавт Олег Артемьев заявил, что у экипажей новой российской орбитальной станции, которую планируется построить на орбите после 2030 года, может появиться оружие.

Артемьев напомнил, что раньше космонавтам выдавали пистолеты в составе носимого аварийного запаса: «Мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета…»

Сейчас оружие на МКС запрещено. Но, полагает космонавт, на новой станции, возможно, «оружие к нам вернется».

РИА отмечает, что ранее в «Роскосмосе» допускали возвращение оружия в экипировку космонавтов. Считается, что оно может потребоваться при посадке в районе, где могут водиться опасные животные.

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