Делить пандемию коронавируса на так называемые волны особого смысла нет. Это «не очень принципиальная вещь», считает профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Он отметил, что рассуждать о том, является ли рост заболеваемости второй волной или продолжением первой, не имеет практического смысла. Паузы в эпидемии вируса, к примеру, в той же России не было, она лишь снизилась в два раза, а сейчас пошла на подъём, объяснил вирусолог.

«Связано это с тем, что население расслабилось: перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры — такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытьё рук, самоизоляция, работа в удалённом доступе», — рассказал Альштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также напомнил, что осень традиционно является неблагоприятным сезоном для инфекций верхних дыхательных путей. В совокупности с пандемией и несоблюдением мер профилактики это и привело к росту заболеваемости, отметил эксперт.

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