Турция делает ставку на укрепление мощи Военно-морских сил с целью упреждения угроз национальной безопасности и поддержки дружественных государств. Наша решимость отстаивать свои права и интересы в морях непоколебима.

Об этом говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана, приуроченном к годовщине разгрома флота крестоносцев военными судами Османской империи под командованием Барбароса Хайреттин-паши в битве 1538 года у Превезы.

Эрдоган назвал победу в битве у Превезы одной из славных страниц в истории военно-морского флота, отметив, что события 1538 года укрепили позиции Османского государства в Средиземном море и явив миру мощь османской армии.

«История доказывает, что во всех морях, где господствовал османский флот, царили мир и справедливость. Мы горды тем, что история ВМС Турции полна доблестных побед. Наша армия готова укреплять свою мощь и передать будущим поколениям ратное наследие предков. Турция гордится своей армией», — говорится в послании главы государства.

В послании Эрдогана далее говорится, что события последних лет в мире и в особенности в Средиземном море, требуют от Турции быть более сильной, в том числе по части военно-морского флота.

Глава государства привлек внимание и к успехам оборонпрома Турции. «Сегодня Турция входит в число десяти стран, которым под силу самим проектировать и строить военные суда», — констатировал президент.

Президент Эрдоган поздравил командование и персонал ВМС с годовщиной победы у Превезы и Днем военно-морских сил Турции.

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