Больше 20 лет таймер на Юнион-сквер на Манхэттене в Нью-Йорке считался одним из самых загадочных арт-объектов города. Когда-то он показывал время, считая часы, минуты и секунды (и их доли) до и после полуночи.

При этом жители, которые не понимали, как он работает, предполагали, что он измеряет площадь тропических лесов, которые уничтожают каждый год, или отслеживает мировое население.

Теперь же этот таймер стал «Климатическими часами», которые ведут обратный отсчет до экологического бедствия.

Цифры таймера отсчитывают время, за которое истощится «углеродный бюджет» человечества — количество СО2, которое выбросят в атмосферу при текущих темпах выбросов до наступления кризиса и глобального потепления на 1,5 градуса, пишет РБК.

«Это крайний срок, время, которое у нас осталось, чтобы принять решительные меры по сдерживанию потепления на уровне ниже 1,5 °C», — пояснили авторы проекта.

Сейчас, по данным таймера, на решение экологических проблем у человечества осталось 7 лет и 99 дней.

У таймера на сайте проекта есть и второе число — зеленое, — которое показывает процент энергии, которую человечество получает из возобновляемых источников. Сейчас второй таймер показывает 27,7%. Создатели объясняют, что этот показатель необходимо довести до 100%, пока первый таймер не дошел до нуля.

Авторы проекта — художники Ган Голан и Эндрю Бойд.

Minval.az