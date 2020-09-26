Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил очередной положительный результат теста на коронавирус, сообщает газета Il Messaggero.

Отмечается, что политик находится на изоляции в своей вилле в Аркоре. Его самочувствие хорошее, несмотря на синдром усталости.

Из-за положительного исследования на инфекцию были отменены все торжества по случаю дня рождения Берлускони 29 сентября.

Диагноз бывшему премьеру поставили 2 сентября, после чего он был госпитализирован в двусторонней пневмонией на ранней стадии. Его выписали 14 сентября.

Minval.az