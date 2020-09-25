Британская принцесса Евгения Йоркская и ее супруг Джек Бруксбэнк впервые станут родителями в начале 2021 года. Об этом говорится на официальной странице Елизаветы II в инстаграме.

«Ее королевское высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости», – говорится в публикации.

Информацию о предстоящем пополнении в королевском семействе Евгения подтвердила на своей странице — она опубликовала фотографию детских пинеток в форме плюшевых медвежат. «Джек и я так ждем начала 2021 года…», – написала принцесса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jack and I are so excited for early 2021….👶🏻 Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 25 Сен 2020 в 1:18 PDT

Для Елизаветы II ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка станет девятым правнуком. Пара сообщила о своей предстоящей свадьбе в январе 2018 года, 12 октября 2018 состоялась их свадьба. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, там же ранее венчались Меган Маркл и принц Гарри.

Принцесса Евгения Йоркская – дочь принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II, уточняет «Дождь». Она является десятой в линии наследования трона.

Minval.az