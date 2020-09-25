Актер Сергей Безруков высказался о приговоре артисту Михаилу Ефремову, в начале июня 2020 года устроившему смертельное ДТП в Москве.

Случившееся он назвал печальным событием. «Я как коллега, безусловно, поддерживаю Михаила, искренне желаю ему смягчения приговора и переживаю за потерпевшую сторону. И в том и в другом случае — это трагедия, поэтому хочется занять человеческую позицию. Ломаются судьбы. Да, вынесено наказание, но оно такое жесткое! Кто в этом виноват? Что за цирк был устроен вокруг этого?» — приводит слова Безрукова издание «Известия».

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