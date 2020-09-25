В соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с инженерно-саперными подразделениями проводятся занятия по тактико-специальной и боевой подготовке.

Согласно плану, подразделения, поднятые по тревоге и приведенные в состояние боевой готовности, выполняют задачи по инженерному обеспечению боевых действий в сложных оперативных условиях.

Основной целью занятий является проверка умения командиров управлять подразделениями на практике, совершенствование их боевых навыков и способностей по оценке ситуации и принятию обоснованных решений в соответствии со сложившейся обстановкой.

Привлеченный к практическим занятиям личный состав подразделений совершенствуют навыки эффективного применения современной инженерной техники и оборудования, принятого на вооружение в инженерных войсках.

В ходе занятий основное внимание уделяется вопросам применения танковых мостоукладчиков, инженерных машин разграждения, невзрывных заграждений и новых видов инженерных боеприпасов. Инженерно-дорожными подразделениями практически выполняются задачи по прохождению водных препятствий наведением понтонного моста, открытию проходов в минных участках различными способами и преодолению проволочных заграждений.

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