Иранская дипломатия никогда ничего случайно или просто так не делает, следовательно, в Армении должны сделать соответствующие выводы из поздравительной телеграммы, направленной президентом ИРИ Хасаном Роухани премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости. В этом убежден востоковед, завкафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

Роухани направил поздравительную телеграмму Пашиняну не 21 сентября, а через три дня после главного в армянском календаре праздника, пишет ереванский «Спутник». Для разъяснения ситуации, агентство обратилось в пресс-службу премьер-министра. Там сообщили, что действительно, поздравление они получили в четверг, 24 сентября.

По мнению Восканяна, иранская дипломатия очень часто позицию и подходы выражает не напрямую, а косвенно, например, в посланиях.

«Это характерно дипломатии в целом, в особенности иранской. Это показатель возможных проблем и препятствий, которые были выявлены в отношениях двух стран», — сказал Восканян.

Он связывает это со стремлением Армении к углублению отношений с Израилем, особенно в свете последних событий — открытием посольства в Тель-Авиве. Восканян отметил, что это могло вызвать обеспокоенность иранской стороны.

Minval.az