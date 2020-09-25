От 30 до 50 жителей общины Цовагюх Гегаркуникской области Армении, включая своего главу, напали на сотрудников ЗАО «Газпром Армения» и полиции, когда последние проводили ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, староста села и его жители грубо нарушили общественный порядок, оскорбляли сотрудников компании и полиции, пытались втянуть их в потасовку, избили их камнями и палками, а также разбили служебную машину «Газпром Армения».

«Сотрудники полиции пытались их урезонить, однако один из нападавших ударил в левый глаз начальника отделения полиции Гавара, нанеся ему травму, а глава сельской администрации оскорблял и пытался ударить начальника отделения полиции Мартуни», — отмечено в сообщении.

По данным сайта криминальных новостей Shamshayn.com, представители «Газпрома» проверяли поступившую им информацию о том, что газ воруют. Это и послужило причиной для массовой разборки.

Minval.az