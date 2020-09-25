На учениях «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, сообщило Министерство обороны РФ.

«Тосочка» уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.

ТОС-2 «Тосочка» — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.

Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

«Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Minval.az