Президент РФ Владимир Путин обратился к властям США с предложением «одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ)». Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности лежит ответственность за предотвращение конфронтации в этой сфере.

«Первое. Восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне. Второе. Поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности. Третье. Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года. Четвёртое. Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов», — говорится в его заявлении.

«Призываем США дать ход российско‑американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий», — призывает Путин.

Он уверен, что эти меры помогут повысить уровень доверия между государствами и станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве. «Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга», — цитирует сайт Кремля.

Minval.az