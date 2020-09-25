Французского режиссера Эжена Грина выгнали с премьеры его собственного фильма Atarrabi et Mikelats за то, что он отказался надеть защитную маску. Инцидент произошел на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Грин был лишен и аккредитации, сообщает пресс-служба фестиваля.

Перед мероприятием фестиваль принял правила, согласно которым, в частности, участники и гости должны быть в защитных масках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как говорится в пресс-релизе, Эжен Грин просьбу проигнорировал, чем «поставил под угрозу здоровье других людей».

Утверждается, что члены оргкомитета просили Грина пять раз воспользоваться маской. Режиссер отказался наотрез. Тогда была вызвана полиция и знаменитость вывели из кинотеатра.

Также Грину грозят штрафом за нарушение санитарных норм.

Отметим, что 68-й Международный кинофестиваль в курортном Сан-Себастьяне проходит с 18 по 26 сентября. Из-за пандемии на фестивале кинозалы заполняют наполовину, на сеансах присутствующие должны быть в масках.

Minval.az