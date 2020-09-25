Юрист Эльман Пашаев начал пресс-конференцию, посвященную делу Михаила Ефремова. Онлайн-трансляцию ведет «360».

В рамках конференции Пашаев прокомментирует решение адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката и более подробно расскажет о своих дальнейших планах в рамках работы.

Пашаев также расскажет о решении баллотироваться в Госдуму. По словам самого экс-адвоката, он задумывался об этом еще год назад. Кроме того, юрист прокомментирует обвинения в мошенничестве, которые появились в СМИ.

Minval.az