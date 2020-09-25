В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с танковыми и ракетно-артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке, сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Цель занятий – повышение профессионализма личного состава танковых и артиллерийских подразделений, улучшение взаимодействия при планировании и проведении боевых операций.

В ходе боевого слаживания взаимодействующие подразделения заняли огневые позиции.

Minval.az