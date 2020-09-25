Власти Калифорнии планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем, пишет Reuters.

Ведущий автомобильный рынок США переходит на электромобили для сокращения выбросов, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. При этом жителям штата не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их. Ньюсом призвал и другие штаты пойти на этот шаг. Представитель Белого дома Джадд Дир назвал решение тревожным и сказал, что отказ от машин на бензине уничтожит рабочие места и приведет к росту потребительских расходов.

У Калифорнии есть цель сократить выбросы парниковых газов к 2050 году на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. На штат приходится около 11 процентов всех продаж автомобилей в США.

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