В Омске 66-летняя местная жительница Люция Тимофеева — этническая татарка — получила кулаком по голове за разговор на родном языке. Ее ударил россиянин, ехавший с ней в маршрутке, пишет региональное издание NGS55.ru.

«Я негромко разговаривала, к окну отвернулась и говорю себе спокойно. (…) Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: «Или по-русски говори, или заткнись!» Такой высокий, здоровый амбал», — рассказала Тимофеева. Пенсионерка проигнорировала просьбу и продолжила разговор, после чего омич ударил ее по голове — «костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно».

Родственники убедили пострадавшую написать заявление в полицию — агрессора она узнала, им оказался член местного садового товарищества. В региональном управлении МВД изданию подтвердили, что приняли заявление Тимофеевой. Проводится проверка.

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