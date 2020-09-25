Алексей Навальный отреагировал на предположения о том, что к его отравлению якобы причастно его ближайшее окружение. «Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали «Новичок» (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий», — написал политик в Twitter.

Таким образом он прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса «Новичок» Владимира Углева в интервью газете «Взгляд», которое распространило российское государственное информагентство РИА «Новости». «Я считаю, что кто-то нанес (яд. — Ред.) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял», — цитирует агентство слова Углева.

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