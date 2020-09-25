С 25 сентября в Израиле ужесточаются ограничения из-за пандемии, передает израильское радио «Кан». Местные СМИ назвали принятые меры «герметичным» карантином.

Жесткие ограничения будут действовать две недели, затем будет решен вопрос об их отмене или продлении, сообщает «Кан». В период карантина работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, которые торгуют товарами первой необходимости. Вся работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена.

Кроме того, в стране введут ограничения на передвижение. Жителям запретят отходить от дома более чем на один километр, все молитвы и демонстрации можно будет проводить только на этом расстоянии на открытых площадках и с участием не более 20 человек.

Minval.az