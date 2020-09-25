Первый президент СССР в разговоре с изданием «Подъем» сказал, что внимательно следит за ситуацией и поддерживает протестующих.

«Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело», — сказал Горбачев. Однако он думает, что протестующим еще нужно «потрудиться» — это дело «для нынешней молодежи».

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