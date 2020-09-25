«Армянский журналист и политик Мгер Егизарян в январе 2019 года умер в тюрьме в результате объявленной им голодовки. Однако международные организации, чьей обязанностью является следить за демократией и соблюдением прав человека в мире, не отреагировали на это. Human Rights Watch, Amnesty İnternational, Freedom House и другие закрывают глаза на насильственные и бесчеловечные действия деспотического режима в Армении. Причиной этого может быть то, что режим Пашиняна финансируется и поддерживается Соросом, который спонсирует многие так называемые «неправительственные организации», занимающиеся правами человека в мире».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что политические отношения в этой стране достигли кризисной отметки: «Страна более 20 лет управлялась полевыми командирами. А нынешнее политическое руководство продолжает опыт прежних режимов. До тех пор, пока не будут устранены результаты военной агрессии против Азербайджана, Армения будет оставаться лишенной перспектив развития.

Единственной страной, выступившей против выдвинутой Азербайджаном инициативы проведения Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, была Армения. При том, что ситуация с коронавирусом в Армении ужасающая. Армения выступила против этой инициативы только потому, что она была выдвинута Азербайджаном. Выступать против такой инициативы – продукт иррационального мышления. Это – очередное проявление господствующей в Армении и поощряемой правительством азербайджанофобии. Молодому поколению в Армении прививается ненависть к азербайджанскому народу».

Президент отметил, что несмотря на трудности, вызванные оккупацией со стороны Армении, Азербайджан смог создать стабильное, современное, демократическое и мультикультуральное государство.

«Развитие демократии и защита прав человека входят в число основных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы выступили с инициативой широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог усилит нашу политическую систему и послужит устойчивому развитию Азербайджана», — сказал президент.

Minval.az