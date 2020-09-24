Программист Крис Болин (Chris Bolin) разработал сайт, который доступен только тогда, когда устройство не подключено к Сети.

При работающем Wi-Fi или проводном соединении пользователь видит только сообщение о том, что, чтобы посетить страницу, нужно отсоединиться от Сети. Как только устройство теряет соединение с интернетом, посетителям сайта открывается небольшой нравоучительный текст о том, как полезно иногда уйти в офлайн.

«Вы хотите стать более производительным? Тогда просто отключитесь от интернета. Ведь постоянный доступ к интернету — это постоянные прерывания, как внешние, так и внутренние. Конечно же, вы можете выключить звук уведомлений в Twitter или выйти из Slack. Но каким образом можно выключить свой мозг и не реагировать на свои же мысли? Я провел много времени, находясь в такой же ситуации. Те доли секунды, когда вдруг задумываешься над самым банальным вопросом: а какой второй наиболее распространенный в мире язык? — это и есть самое опасное время! Ведь эти пятьсот миллисекунд могут испортить ваш день. Никогда же не бывает только одного поиска в Google или одной статьи в Википедии. Но, отключив интернет, вы сразу сможете отложить свои желания и беспрепятственно двигаться вперед», — цитирует «Популярная механика» Болина.

Болин уверен, что контент вне Сети также принудит разработчиков программ и устройств думать иначе.

«Я уже слышу жалобы: но чтобы работать, мне ведь нужно находиться в Сети! А мне все равно. Теперь и вы найдите на это время. Я абсолютно уверен, что единственная вещь, создающая ценность вашего человеческого капитала, — это ваша способность синтезировать информацию. А не навык работы в поисковых системах типа Google. Занимайтесь в Сети только поиском. А вот работайте вне ее», — предлагает Болин.

Чтобы сделать страницу доступной только при отсутствии подключения к Сети, Болин воспользовался опциями, которые есть почти во всех браузерах: сайты, которые вы посещаете, постоянно запрашивают у браузера информацию о состоянии подключения (это облегчает работу в нестабильной сети); Болин настроил свою страничку так, чтобы она выдавала нужный текст только тогда, когда устройство пользователя не подключено к Сети.

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