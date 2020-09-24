Министерство юстиции США предложило Конгрессу способы ограничить юридическую защиту технологических компаний, включая Facebook Inc. , Google и Twitter Inc. , и заставить их нести больше ответственности за управление контентом на своих платформах.

Инициатива позволит продвинуться в реализации двух главных целей, намеченных администрацией президента США Дональда Трампа и Минюстом в июне: побудить интернет-платформы активнее бороться с незаконными действиями и управлять контентом на справедливой основе в соответствии с нормами регулирования, отмечает «Интерфакс».

Минюст за прошедшие месяцы доработал предложение на основе мнений участников рынков и других заинтересованных лиц. В результате ведомство внесло в инициативу ряд изменений.

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