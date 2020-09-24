Китай поддержал президента Беларуси Александра Лукашенко после прошедшей в закрытом режиме инаугурации. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Китай уважает выбор, сделанный народом Беларуси, президентские выборы — внутреннее дело страны», — приводит агентство текст его заявления.

Вэньбинь также подчеркнул, что китайское государство поддерживает власти Беларуси в их стараниях защитить суверенитет и «выступает против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе».

Minval.az