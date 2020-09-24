Пилоту «Полярных авиалиний» Тимуру Фаткулову удалось найти ценный экспонат — уже проржавевший личный самолет первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Ил-14П. Об этом сообщает «Блокнот».

Воздушное судно обнаружили в поселке Черское в Якутии — этот населенный пункт являлся центром полярной авиации и принимал сотни самолетов. Принадлежность Ил-14П первому секретарю ЦК КПСС подтвердил историк, чей отец, тоже будучи пилотом, управлял бортом 61755. «Это бывший личный самолет Хрущева», — сказал эксперт, попросивший не называть его имени.

Самолет Хрущева был оборудован VIP-салоном со всеми удобствами. На борту Ил-14П было установлено современное в те годы американское навигационное оборудование. Там, в частности, стояло радиооборудование, которое могло настраиваться на диапазоны пяти стран, включая Японию, Австралию и США (Нью-Йорк) и после настройки выдавало текущие координаты самолета в полете.

Позднее первый секретарь ЦК КПСС выбрал четырехмоторный Ил-18, опираясь на то, что дополнительные два двигателя гарантируют ему высокий уровень безопасности. Ил-14П оказался на «кладбище самолетов» в поселке Черское. Там также можно найти чехословацкую версию Ил-14 — Avia-14, и Ил-14, принадлежащий венгерской государственной авиакомпании Malev.

Ил-14 — советский ближнемагистральный самолет. Разработан в конце 1940-х годов для замены устаревшего самолета Ли-2. Первый полет Ил-14 совершил 13 июля 1950 года.

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