Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение президента России Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 сентября.

«Если решение будет принято — прекрасно! Не будет — тоже ничего страшного», — сказал он.

Ранее в четверг российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в Осло 10 сентября. «Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить», — написал он на своей странице в Facebook.

Minval.az