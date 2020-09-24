Иран готов обменять заключенных с двойным гражданством Ирана и США на удерживаемых американцами иранских узников, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Сейчас мы готовы обменять всех задержанных, которые удерживаются Соединенными Штатами на территории США или под давлением США в других странах, на заключенных с двойным гражданством, которые находятся в Иране, поскольку сейчас у нас нет заключенных только с американским гражданством. У нас было двое американских заключенных, которых мы обменяли», — сказал Зариф.

При этом он отметил, что Иран не готов вести прямые переговоры с американским правительством по этому вопросу и использует швейцарское правительство в качестве представителя своих интересов или правительства других стран, которые «хотят сыграть позитивную роль в этом процессе».

Minval.az