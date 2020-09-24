Единственное решение нагорно-карабахского конфликта – это освобождение всех азербайджанских территорий от армянской оккупации. Об этом сказал первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в ходе программы «Что это значит?» на телеканале РБК.

«Единственное решение этого конфликта, которое мне кажется разумным, – это освобождение Нагорного Карабаха, всех азербайджанских территорий от армянской оккупации. Если такое случится, то это первый шаг к разрешению данного конфликта.

Две страны находятся в конфликте, поэтому любое пересечение с другой национальностью вызывает много споров, разговоров и т.д. Мне бы хотелось, чтобы это разрешение было, но единственный путь — это целостность Азербайджана», – сказал он.

Агаларов отметил, что конфликт где-то сказался и на его проектах, подчеркнув, что не хотел бы это детализировать: «Четко понимаю и могу сказать, что это не может не отражаться».

Minval.az