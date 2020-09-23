Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что его компании могут понадобиться принудительные сокращения сотрудников, так как концерн переживает «экзистенциальный кризис», вызванный пандемией COVID-19.

«Ситуация ухудшилась. Авиакомпании после летних каникул оказались в еще более тяжелом положении, чем мы предполагали ранее»,— заявил господин Фори, слова которого приводит «Коммерсант» со ссылкой на RTL.

В июне авиаконцерн объявил о намерении сократить до 15 тыс. сотрудников по всему миру, 5 тыс. из которых — во Франции. Однако теперь генеральный директор уверен, что из-за ухудшения положения компании вряд ли удастся ограничиться только добровольными увольнениями с последующей выплатой компенсации или неоплачиваемыми отпусками. При этом глава компании подчеркнул, что руководство сделает все возможное, чтобы избежать такого сценария. «Нынешний кризис — экзистенциальный. Существование нашего бизнеса окажется под угрозой, если мы не сделаем правильные шаги. И мы их сделаем»,— заявил Фори.

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