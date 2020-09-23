Президент Ирана Хасан Роухани в среду, критикуя новые санкции Вашингтона, назвал их экономической войной против Тегеран.

«США ведут экономическую войну против Ирана, вводя санкции в сфере банковских связей, в отношении экономических институтов и торговых компаний», — заявил Роухани на заседании правительства, его слова приводит ИРНА.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Иран находится под санкциями с 1980 года, именно война в экономической сфере началась в 2018 году.

Комментируя тот факт, что в СБ ООН не одобрили резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, Роухани сказал: «Эта победа и успех принадлежат великому иранскому народу».

Minval.az