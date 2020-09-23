В Азербайджане выявлено еще 146 случаев заражения коронавирусом, 173 человека вылечились, 2 человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
В Азербайджане выявлено еще 146 случаев заражения коронавирусом, 173 человека вылечились, 2 человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
Дата: 2020/09/23 17:15
Раздел: Новость
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