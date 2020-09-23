«Азербайджанская армия никогда не воевала с женщинами и в целом с мирным населением. Вооруженые силы Азербайджана в своей деятельности всегда руководствуются международным гуманитарным правом, в частности Женевской конвенцией. С женщинами, детьми и пожилыми людьми воюют и нацеливаются на них именно вооруженные силы Армении. Мы в очередной раз стали свидетелями этого в апрельских боях 2016 года, 12 июля текущего года во время столкновения в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы. В результате целенаправленного артиллерийского обстрела жилых пунктов со стороны вооруженных сил Армении погиб наш 76-летний гражданин Азиз Азизов».

Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев, комментируя слова депутата Гудрата Гасангулиева о том, что азербайджанская армия с нетерпением ждет того дня, когда возьмет в плен жену премьер-министра Армении.

«Гудрат Гасангулиев – опытный политик, долгие годы является членом Милли Меджлиса. Все должны избегать провокационных заявлений, которые могут пятнать армию и государство.

Если бы Гудрат Гасангулиев был госчиновником, в наказание был бы снят с должности президентом.

Мы надеемся, что законодательное крыло власти – Милли Меджлис примет соответствующие меры, закрепленные в законе», — отметил он.

Minval.az