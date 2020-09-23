Германия разрешила Алексею Навальному остаться на неопределенный срок. Об этом рассказал представитель местного МВД Стив Альтер, его цитирует РИА Новости.

«Какого-то точного срока нет, такие вопросы решаются индивидуально (…). Общий ответ на этот вопрос дать нельзя», — заявил он. Альтер не уточнил, как регулируется пребывание россиянина на территории Германии.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отказался говорить о местонахождении Алексея Навального. Россиянина выписали из клиники «Шарите».

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