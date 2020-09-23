Ученые разработали математическую модель развития второй волны коронавирусной инфекции в Европе. Прогноз сделан для континента в целом и для каждой страны в отдельности. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

На сегодняшний день уже в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании — официально зафиксировано начало второй волны COVID-19.

Учитывая эти данные, а также показатели распространения инфекции и заболеваемости во время первой волны, математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья из Университета Клода Бернара в Лионе создали модель, предсказывающую динамику второй волны в европейских странах.

Согласно результатам моделирования, пик второй волны придется на период с июля 2020 года по январь 2021 года, а по количеству инфицированных она будет даже больше, чем первая.

При этом авторы отмечают, что конкретное время максимума распространения инфекции в каждой стране сильно зависит от таких параметров, как первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок жителей и жесткость принимаемых мер.

Minval.az