Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации.
Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации.
Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Дата: 2020/09/23 15:35
Раздел: Важно
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И озвучил позицию Москвы по Карабаху
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