Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев разместил в своем Facebook-аккаунте очередной пост, посвященный русскому языку в Азербайджане.

Ранее пост писателя о том, почему среди российского пропагандистского «десанта», отправившегося в Минск брать интервью у Александра Лукашенко, наличествовали «Симонян и Балаян, главные редакторы», что «на российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосоян», но не видно наших соотечественников, вызвал негативную реакцию и бурную дискуссию среди общественности.

Ниже приводим новый статус писателя под заголовком «Перед тем как закрыть эту тему навсегда! Дальше — тишина!» полностью, без изменений (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Minval.az):

«Все время пытался объяснить, что знание иностранных языков нужно для развития нашего народа и нашей страны, что знание языков помогает лучше защищать интересы страны. И сегодня нужно думать о повышении качества образования на азербайджанском языке, об учебниках и методических пособиях на государственном языке.

Я написал об этом. Учиться на другом языке не означает предавать свою Родину. Нужно обратить внимание на повышение уровня знаний. Но некоторые сознательно извратили мои слова и все свели к русскому языку, в который раз нарочно придумывая проблему, разделяющую общество. Чем хуже, тем лучше? В таком случае давайте по гамбургскому счету. Основатель нашей национальной печати Гасан-бек Зардаби учился в МГУ, основатели нашей республики Мамед Эмин Расулзаде, Алимардан бек Топчибашев, Насиб бей Усуббеков, Фатали хан Хойский учились на русском. Причем, выступая, Фатали хан всегда извинялся, и говорил по-русски, так как недостаточно хорошо владел азербайджанским. Но это не мешало ему быть патриотом своей страны, убитым дашнаками в спину. Мирза Джалил и Абдурахман Ахвердов тоже учились на русском.

Все наши выдающиеся художники и скульпторы учились на русском — Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Саттар Бахлулзаде, Фуад Абдурахманов, Микаил Усейнов, Омар Эльдаров, Токай Мамедов, Тогрул Нариманбеков. Все наши известные композиторы учились на русском — Узеир Гаджибеков, Муслим Магомаев (дед), Афрасияб Бадалбейли, Фикрет Амиров, Кара Караев, Ниязи, Солтан Гаджибеков,Тофик Кулиев, Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Васиф Адыгезалов, Хаям Мирзазаде, Эмин Сабит-оглы, Полад Бюль-бюль оглы. Многие из них были учениками Кара Караева, а он, в свою очередь ,был учеником гениального Шостаковича.

Наши известные ученые — Юсиф Мамедалиев, Мустафа Топчибашев, Лютфи заде, Митад Аббасов. Акиф Ализаде учились на русском.

Наши известные земляки — Фарман Салманов, Муслим Магомаев. Керим Керимов, Давид Пашаев, Рашид Бейбутов — учились на русском. Как и наши известные бизнесмены — Вахид Алексперов, Араз Агаларов, Фархад Ахмедов.

Наконец, на русском в Санкт-Петербурге учился наш Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Нужно было слышать, как он говорил по-русски! Можно было сразу стенографировать. Благодаря своим талантам, он стал самым известным азербайджанским политиком в мире, за всю историю нашего существования.

На русском языке учился наш уважаемый Президент Ильхам Алиев, наш Первый Вице-президент уважаемая Мехрибан-ханум Алиева, наш нынешний Премьер-министр уважаемый Али Асадов. Все они — настоящие азербайджанцы, любившие свою Родину, ценившие свой язык и посвятившие свои жизни прославлению и защите своего народа.

Учеба на другом языке не означает предательства интересов своего народа. Знание других языков не может нарушить твою глубинной связи с родной землей. Об этом написал и академик Кямал Абдулла. Мы открывает филиалы лучших вузов России, совершенствуем свое образования на английском, французском и турецком языках, посылаем наших студентов учится в различные вузы мира.

Вспомните, наконец, что наши герои войны — генерал Ази Асланов, легендарный разведчик Михайло, академик Зия Буниятов тоже учились на русском, как и многие сотни и тысячи азербайджанцев, честно выполнявшие свой долг.

В Карабахской войне вместе с азербайджанцами погибали русские и евреи, таты и талыши, лезгины и аварцы, чеченцы и осетины. Погибали ребята, учившиеся на разных языках. Среди них и сын моей тети, учившийся на русском. Хотя бы из уважения к их памяти — молчите. Сегодня у нас есть выдающиеся руководители творческих союзов — Анар и Франгиз Ализаде, Фархад Халилов и Фархад Бадалбейли, можно перечислять многих. Практически все прекрасно владеют не только азербайджанским и русским, но знают и другие языки. Турецкий, английский, немецкий. Многие из наших известных азербайджанцев владели не одним, а несколькими иностранными языками. Ахмед Джавад, автор нашего гимна, владел кроме родного еще и арабским, турецким, русским, фарси.

Наш известный ученый Гасан Абдуллаев кроме родного знал русский, английский, немецкий языки. Примером может быть наш уважаемый Президент, который блестяще владеет азербайджанским, русским, английским, французским, турецким. В идеале — таким и должен быть образованный азербайджанец! Понятно, что тогда была огромная империя, и в ней нужно было знать государственный язык. Но в полуторамиллиардной Индии до сих пор многие учатся и говорят на английском, языке колонизаторов, что не мешает сегодня их программистам быть лучшими в мире.

Прекрасно понимаю, как нас обижает политика России в Карабахском вопросе. Я говорил об этом лично и много раз, в том числе делегации российских сенаторов и депутатов, прибывших к нам во главе с Нарышкиным.

Многие до сих пор помнят мои слова, сказанные в ТЮЗе российской делегации. Но не нужно путать язык , на котором создавались великие произведения с политикой властей. Я — азербайджанский писатель. Учился на русском языке. И пишу книги на русском. Киргиз Чингиз Айтматов и казах Олжас Сулейменов, абхаз Фазиль Искендер и наш Имран Касумов тоже писали на русском. Я люблю наш язык, люблю нашу музыку, люблю нашу культуру, люблю нашу кухню, люблю наши традиции. Я родился и вырос в самом лучшем городе мира — в Баку.

И я прошу всех прекратить глупые споры. Сто тысяч наших детей учатся на русском. Еще десятки тысяч на английском, французском, турецком. Главный язык для всех — родной азербайджанский. Но знать языки нам просто необходимо. Не нравится русский — учите китайский или английский. На них сегодня говорит большая половина человечества. Но прекратите эту позорную компанию противостояния. Или давайте накажем всех, кто учится на иностранных языках.

Можно создать концлагеря или выселять в Туркмению. Там места хватает. Прежде чем что-то сказать, подумайте. Или кто-то считает, что детей насильно загоняют в другие классы. Знаете какой конкурс в АДА? А ведь там учатся на языке Джеймса Бонда. Но это еще и язык Шекспира, Диккенса, Хемингуэя, Марка Твена. У нас есть проблемы гораздо более важные. Завтра в бой за освобождение Карабаха пойдут наши солдаты и офицеры все вместе. И те, кто учился на разных языках — азербайджанском, русском, турецком, английском.

Они пойдут, как граждане независимого Азербайджана умирать за свою Родину. Не пытайтесь их разобщить уже сейчас. Остановитесь! Мы дети одного народа и одной крови. Так было и так будет всегда!»

Minval.az