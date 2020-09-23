Генеральный директор Минздрава Израиля Хези Леви обратился к врачам-пенсионерам с призывом присоединиться к борьбе с эпидемией и оказать помощь коллегам в больницах.

«У нас сложилась чрезвычайная ситуация, требующая обратиться к вам за помощью. Эта просьба обращена ко всем, кто в состоянии применить накопленный за годы работы богатый опыт», — подчеркнул он в своем обращении.

В письме, подготовленном совместно с председателем Израильской медицинской ассоциации Ционом Хагаем, Леви пояснил: в первую очередь требуются врачи в терапевтических отделениях и отделениях интенсивной терапии. Он также отметил, что врачи, которые согласятся вернуться на работу, будут направлены в отделения, где лечатся больные коронавирусом.

Леви и Хагай отметили, что в последние дни получают обращения врачей-пенсионеров, которые изъявили желание помочь. «Эти обращения радуют нас и демонстрируют высокий моральный уровень работников израильской системы здравоохранения», – говорится в письме.

Ранее Минздрав обратился к руководителям больниц и предупредил, что в ближайшие 10 дней число тяжелобольных увеличится на 200-300 человек. «На основании полученных нами прогнозов в ближайшие 10 дней добавятся 200-300 тяжелобольных, подключенных к аппаратам ИВЛ и находящихся в критическом состоянии, — написал Леви, передает портал «Вести».

«Мы просим, чтобы все без исключения рассматривали это как экстренную ситуацию в системе здравоохранения».

Леви распорядился, чтобы руководители больниц координировали свои действия со штабом госпитализации Минздрава в вопросах перемещения и приема больных COVID-19 и подготовились к приему больных в соответствии с переданным каждой больнице сценарием.

В связи с перегрузкой больниц министр обороны Бени Ганц распорядился, чтобы ЦАХАЛ начал подготовку к развертыванию полевого госпиталя. Проведя совещание по оценке ситуации с участием генерального директора министерства обороны, заместителя начальника генштаба, командующего службой тыла и начальника медицинской службы вооруженных сил, Ганц приказал приступить к подготовительной работе по развертыванию полевого госпиталя на 200 коек, выделив штаты военных врачей, медсестер и парамедиков.

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