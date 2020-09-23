Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов выбрал НАСА для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможных полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщил премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

«Мы рады сообщить о подписании договора с НАСА для обучения астронавтов ОАЭ потенциальным миссиям на Международную космическую станцию, включая выход в открытый космос и продолжительные миссии на станции. Программа подготовит нашу молодежь и астронавтов к будущим полетам», — заявил эмир Дубая.

В сентябре 2019 года на космическом корабле «Союз МС-15» на МКС отправился первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который вместе с Султаном Аль-Нейади проходил соответствующую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (входит в «Роскосмос»).

Как пишет Khaleej Times, с 21 сентября Аль-Мансури и Аль-Нейади начали проходить подготовку для полетов на МКС в Космическом центре имени Линдона Джонсона НАСА в Хьюстоне (США). Аналогичную подготовку в НАСА должны пройти еще два астронавта из ОАЭ.

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