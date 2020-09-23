Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Стороны обсудили отношения Турции с Францией и Европейским Союзом, а также региональные события с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Президент Эрдоган отметил, что причиной напряженности в Восточном Средиземноморье является игнорирование законных прав Турции и турок-киприотов в регионе.

По его словам, поддержка Францией максималистских претензий и шагов Греции и Южного Кипра, способствующих эскалации напряженности, вызывает недоумение.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не претендует на чьи-либо права, но при этом не позволит кому-либу попирать ее собственные права. Глава турецкого государства заявил, что Анкара, как и прежде, выступает за урегулирование разногласий путем диалога и сотрудничества.

Президент Эрдоган указал на необходимость использовать возможности дипломатии и внедрять устойчивые переговорные процессы, чтобы снизить напряженность в Восточном Средиземноморье.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится к урегулированию всех разногласий за столом переговоров.

Глава государства заявил, что Анкара ожидает от Франции осмотрительного и конструктивного отношения к процессу. При этом он отметил важность устойчивого использования механизма консультаций и контактов между Турцией и Францией.

Турецкий лидер подчеркнул, что выработка на предстоящем саммите ЕС позиции, направленной на конструктивный диалог и сотрудничество с Анкарой, имеет важное значение с точки зрения создания возможностей для урегулирования региональных проблем.

Minval.az