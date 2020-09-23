Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч.

По его мнению, если бы не действия возглавляемой им администрации, этот показатель мог быть в разы выше.

«Это ужасно. Я думаю, что если мы не делали все правильно и как следует, то число жертв могло бы быть два с половиной миллиона. Если вы посмотрите на альтернативы — то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть — никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН — Китай должен был остановить вирус, они не должны были позволить вирусу распространиться по всему миру», — сказал Трамп журналистам.

Minval.az