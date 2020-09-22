Нижняя палата парламента Чехии приняла поправки в закон, призванных защитить зверей от насилия, речь идет о запрете дрессуры диких животных в цирках. Отныне дрессура, размножение и использование животных в цирках будет исключено для всех новорожденных особей всех видов.

Теперь поправки в закон ожидают одобрения сената и президента.

Действовавший до сих пор закон запрещал использование особей отдельных видов диких животных, родившихся после 2004 года — обезьян, носорогов, бегемотов, жирафов, ластоногих и китообразных, за исключением дельфинов. Теперь запрет на дрессировку коснется новорожденных особей всех без исключения видов диких животных, в том числе, слонов и дельфинов. Утвержденный запрет будет действовать с 2022 года.

«Я очень рад, что палата депутатов пошла на этот шаг. Использование диких животных в цирках действительно не должно иметь места в XXI веке», — заявил автор поправки депутат Франтишек Ваха, которого цитирует «Интерфакс» со ссылкой на чешское издание «Эколист».

Согласно опросу, проведенному два года назад, большинство чехов выступило за изменение законодательства, 74% респондентов пожелали прекращения использования в цирках диких животных.

Чешская ассоциация ветеринарных врачей, занимающихся лечением животных в дикой природе и зоопарках, ранее в этом году рекомендовала депутатам принять нормативы, запрещающие выращивание и дрессуру диких животных в цирках.

Minval.az